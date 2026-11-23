Monza, in vista della Fiorentina c'è un ballottaggio dell'ultimo minuto in un ruolo delicato
Da Monza, arrivano notizie sulla probabile formazione di stasera per i brianzoli, che attendono la Fiorentina alle 20.45.
Cambio in porta?
Infatti, ci sarebbe più di qualche dubbio sulle condizioni di Tornqvist, portiere titolare svedese che ha rubato il posto a Thiam dopo le prime tre partite di campionato: Juric starebbe quindi valutando di ri-affidarsi al portiere divenuto ormai di riserva.
Sulla trequarti
Ballottaggio puramente tecnico, invece, quello che riguarda la trequarti: saranno Robinson, Dany Mota, Cutrone e Zeballos a contendersi i due posti disponibili dietro all'intoccabile Varela, prima punta.
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