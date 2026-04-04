La Cremonese perde una pedina pesante per il suo inseguimento alla Fiorentina
L'attaccante Jamie Vardy
Turno di campionato in cui la Fiorentina cerca di ricrearsi un margine di (maggior) sicurezza rispetto a quanto maturato prima della sosta: la Cremonese infatti, vincendo a Parma con il neo tecnico Giampaolo, aveva ridotto il gap dalla squadra viola, appaiando il Lecce al terz'ultimo posto.
Domani per i grigiorossi una sfida cruciale contro il Bologna ma senza l'apporto di Jamie Vardy: l'attaccante inglese infatti è rimasto vittima di un risentimento muscolare. Perdita dunque rilevante in corsa salvezza, con la Fiorentina che si augura, al calcio d'inizio di quella gara, di aver allungato a +5 in classifica.
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