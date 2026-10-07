“Cent’anni col giglio sul petto”: proseguono gli incontri del Museo Fiorentina - VIDEO

Il 21 settembre scorso è stata la volta del primo dei cinque incontri organizzati dal Museo Fiorentina in occasione del Centenario della Fiorentina. Dopo il primo incontro, che ha ripercorso il periodo 1926-1943, ed il secondo, del 28 settembre, che si è concentrato sul periodo 1944-1961, ecco che lunedì scorso si è tenuto il terzo, relativo al periodo 1962-1980.

Il programma

Lunedì prossimo, 12 ottobre, alle ore 17:00 presso la Sala Polivalente della BiblioteCaNova Isolotto, sede fissa dell’iniziativa, si terrà il quarto incontro, incentrato sul periodo 1980-2002 ed intitolato: “Pontello: dal terzo scudetto alla cessione di Baggio. Splendori e miserie di Cecchi Gori”. Il quarto e ultimo incontro si terrà lunedì 19 ottobre e riguarderà il periodo 2002-2026

Il video

Ecco il cortometraggio realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, che racconta il secondo capitolo della storia secolare viola, centrato sulla presidenza Befani, ma partendo da quella che l'ha preceduta fin dal 1945 (quella di Paganelli) e concludendo con quella che l’ha immediatamente seguita, la breve presidenza Longinotti, fino alla successiva gestione Baglini.