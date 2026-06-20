Dalla Salernitana al Torino: il sogno di Petrachi su Amatucci ma senza mettere troppi soldi sul piatto

Il precedente che avvicina il ds del Torino, Gianluca Petrachi, e Lorenzo Amatucci è dato dalla Salernitana: quando il dirigente era a Salerno infatti portò con sé (in prestito) proprio il giovane regista viola. E il sogno sarebbe fare lo stesso al Toro, scrive Tuttosport.

Ad oggi i granata sono la principale pretendete al classe 2004, di rientro dal prestito al Las Palmas. Cosa frena allora l'affare? La volontà di Petrachi di prendere Amatucci solo in prestito con diritto di riscatto, di soldi sul piatto dunque pochi e non garantiti. Una formula che ad oggi non convince la Fiorentina, intenzionata a trovare qualche club interessato all'acquisto.