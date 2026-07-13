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Corriere dello Sport-Stadio: Paratici cerca il colpo numero cinque, la richiesta alta ma il diesse non molla

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Apertura per: “Viola go ora Oulai”. Sottotitolo: “Primo giorno di ritiro Pressing sull’ivoriano del Trabzonspor”. Sommario: “Paratici continua la rivoluzione e cerca il colpo numero cinque di questa estate La richiesta è alta ma il ds non molla”. 

Ballano pochi milioni

In taglio basso ancora mercato: “Oso, ballano  pochi milioni Occhi su Lang”. Infine in breve: “Gosens e altri esclusi eccellenti dal gruppo” le convocazioni per il ritiro. 

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