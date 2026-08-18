Joao Mario: "Il progetto ambizioso della Fiorentina mi è piaciuto tantissimo, sogno il Portogallo. Sono in prestito ma il futuro..."

Prosegue la conferenza di presentazione di Joao Mario. Il nuovo difensore della Fiorentina si sofferma su varie tematiche nel suo primo vero confronto diretto con la stampa da calciatore viola al Viola Park.

"Nel calcio italiano è più difficile trovare soluzioni in fase offensiva rispetto al Portogallo, le squadre sono più equilibrate. La Serie A è di altissimo livello, con calciatori di livello mondiale. Per me è una grande sfida tutti i giorni, per crescere, e la Serie A mi può aiutare molto. La Fiorentina è partita molto forte, il progetto mi è piaciuto tantissimo, così come l'ambizione del club per i prossimi anni. Sto affrontando tutto con grande entusiasmo e penso gli obiettivi vadano costruiti gara dopo gara, per arrivare ad essere felici a fine stagione, cercando di ottenere grandi risultati".

‘Sogno di tornare in Nazionale, è un mio obiettivo’

“La Nazionale è sempre un sogno e per me è un'ambizione tornarci, è un obiettivo di tutti i calciatori e farò di tutto per tornare ad essere tra i convocati del Portogallo. A livello difensivo la Serie A mi può dare molto, le mie caratteristiche principali non saranno mai quelle, ma nel calcio moderno bisogna saper difendere e adattarsi. Penso di essere cresciuto in questo aspetto dall'arrivo in Italia. Grosso è un allenatore giovane con idee nuove e a cui piace giocare la palla, facendo un calcio offensivo e intenso ed equilibrato, con un buon livello di calcio, cosa molto attraente per me e anche per i tifosi. Penso possa essere una buona stagione, miglioreremo allenamento dopo allenamento”.

‘Posso giocare anche a sinistra o più avanzato’

“Alex Jimenez è un giocatore di qualità, ottimo calciatore, avere tanta concorrenza è importante per la squadra, la competitività è positiva. Ci sono tanti calciatori di grande qualità, è il segnale che siamo in una grande squadra. Posso giocare a sinistra, sono disponibile, anche più alto, cosa che ho fatto in carriera. Ho già parlato col mister e sono pronto a coprire vari ruoli. Sono qui in prestito ma cercherò di fare una grande stagione… il futuro si vedrà, ma sono molto felice qui al momento”.