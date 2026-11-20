Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato di diversi temi con protagonista la squadra viola ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport.

I meriti di Vanoli

"All'orizzonte ci sono gare abbordabili. E io spero che Vanoli abbia dato qualcosa in più alla squadra. Perché il gruppo ha nelle corde le possibilità di esprimersi meglio di così. La gara con la Juve è la migliore di quest'anno secondo me. Vanoli è stato molto bravo a mettere una Fiorentina piuttosto offensiva. E quindi la gara è stata piacevole. Spero che adesso che questo si possa rivedere nelle prossime partite. Per esempio, a me il match con l'Inter non è piaciuto per nulla. Questa squadra è costruita per avere il possesso. L'equilibrio lo deve trovare attraverso il gioco. I giocatori muscolari in rosa hanno altezza e fisicità, ma non fanno interdizione. Brescianini e Ndour sono incursori, ma non fanno filtro".

Il ruolo di Gonçalves

"Mettere tutti insieme i giocatori offensivi è difficile, certo. Goncalves ha detto espressamente di non essere un esterno. Quindi se non se la sente è inutile schierarlo lì con continuità. Lui deve sempre stare al centro del gioco. Questo è un tema non di poco conto. Atta, per esempio, è un titolarissimo. Quindi qualcuno rischia il posto. Atta torna a sinistra al posto di Njie? Ma da centrocampo in avanti io direi ai giocatori di fare quel che si sentono. Perché sono giocatori di talento che hanno bisogno di libertà, vanno messi nelle condizioni di esprimere le proprie qualità".