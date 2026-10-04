Infortunio Gudmundsson, paura concreta o bluff? Gattuso: "Spero di non perderlo per due mesi"

Tengono banco in casa Lazio le condizioni di Albert Gudmundsson: tornato anzitempo dalla sosta Nazionali dopo essersi fatto male alla spalla, i tempi di recupero per il giocatore in prestito dalla Fiorentina potrebbero essere più lunghi del previsto.

L'entità dello stop

L'islandese, nella sfida all'Estonia, ha rimediato una lussazione dell'articolazione gleno-omerale sinistra, spontaneamente ridotta. E Gattuso ha dato segnali tutt'altro che rassicuranti ai microfoni di Lazio Style Channel: “Gudmundsson? Speriamo di recuperarlo il prima possibile, spero sarà molto meno di due mesi di cui si parla”.