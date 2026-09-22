Di Livio: "Vanoli meritava la conferma, Mastantuono deve essere più continuo. Una favola la risalita dalla C2 con la Fiorentina"

L'ex calciatore e capitano della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato a Radio Bruno, passando dall'accoglienza dei tifosi viola al Centenario fino all'attualità di casa viola.

‘La dirigenza viola ha lavorato bene in estate’

“È stata splendida l'accoglienza che mi hanno riservato i tifosi viola al centenario, li voglio ringraziare. La risalita dalla C2 è stata una favola da raccontare, peccato per la partita col Frosinone che non ha reso la serata bellissima. Per fortuna ora le cose stanno andando meglio. Ho percepito tanto entusiasmo. La dirigenza ha lavorato bene in estate, con tanti giovani, ma giovani di valore. Credo che ci siano tutti i presupposti per fare una stagione decisamente migliore rispetto a quella scorsa".

‘Mastantuono, Njie e Atta hanno grandissima qualità’

“Credo sinceramente che Vanoli meritasse la conferma al termine di una stagione come quella del passato campionato, non era scontato uscire da quella situazione. Ci sono diversi singoli che devono migliorare, c'è tanta qualità, soprattutto davanti. Mastantuono ha una grandissima qualità, deve avere più continuità nelle partite perché a volte si assenta un po'. Anche Njie, Atta hanno grandi doti tecniche e qualità, ma devono crescere e migliorare, come tanti altri giovani che ha in rosa la Fiorentina".