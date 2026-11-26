L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento che sta passando la Fiorentina, dal ritiro ad altre tematiche attuali di casa gigliata.

‘Mastantuono ci mette la faccia, e gli altri?’

“Bisogna capire il motivo per cui questa squadra non riesca a trovare il proprio valore e il ritiro può servire a questo. Mi ha fatto molto piacere che un giocatore della Fiorentina ci abbia messo la faccia, ovvero Mastantuono, che è in prestito e ha 19 anni… ma gli altri dove sono? Parole che fanno piacere, perché può sbagliare una partita ma ci mette sempre l'anima”.

‘Se l’ambizione è la salvezza…'

“Mi aspetto che coloro che sono a Firenze da più tempo facciano capire l'importanza di questa maglia. Se qui non dice e fa nessuno niente mi sembra sempre la solita situazione. La mia paura è che se non vinciamo domenica siamo punto e a capo. E se si cambia l'allenatore, chi si prende? Uno per il futuro a cui dare fiducia o un traghettatore? Questo progetto non inizia mai, se l'ambizione è la salvezza allora mi tengo Vanoli”.