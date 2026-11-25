Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della squadra viola al Pentasport su Radio Bruno.

Svolta a breve, altrimenti sono guai

"In questo momento la realtà è questa. Abbiamo perso con Monza, Torino, Frosinone ecc...sono tutte sopra a noi. O a questi ragazzi scatta qualcosa nella testa che non possono giocare a 30 all'ora...se corrono se la possono giocare. Possiamo anche avere problemi di gioco, ma le cose le devi fare a 100 all'ora. Non possono pensare alle valutazioni di mercato, il calcio non ti regala niente. Qualche cosa ho visto, giocatori che hanno iniziato a chiedere scusa e questo va bene, forse perché si stanno rendendo conto. Se cambiano in queste 4 partite possono fare risultato sennò potrebbero esserci problemi".

Dubbi sul Viola Park

"A me non sembra più il Viola Park ma mi sembra diventato un centro benessere. Non so se può fare quello che qualcuno aveva detto. Se non cambiano qualcosa a livello di mentalità e di tutto...Questo perché sono sempre lì dentro isolati da tutto e Firenze non la vivono, è una città che va vissuta. Io vedo qualche volta gli allenamenti al Viola Park: tutto troppo bello, bravo, bravino, la palla rimbalza sempre per bene e non c'è un vaffa...e poi i risultati sono questi".