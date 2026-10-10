Progressi sì ma classifica brutale: Vanoli ha un'identità da costruire. Un mese per capire il campionato della Fiorentina

La sosta ha fatto un dispetto forse, più che un favore a Paolo Vanoli, per quanto la possibilità di lavorare un po' sul piano fisico fosse esigenza dei suoi. La Fiorentina però aveva approcciato molto bene le sue gare, trovando subito una certa qual fisionomia, per quanto ancora non definitiva. Anzi, a dirla con il Corriere Fiorentino, un'identità ancora tutta da costruire e consolidare e a cui non bastano certo le prime tre, incoraggianti, uscite.

Progressi e classifica brutale

I progressi si sono visti, innegabili, ma la classifica resta ancora brutale perché la Fiorentina ha 4 punti dopo 5 giornate ed è 17esima: ecco perché un eventuale passo falso oggi a Genova riaprirebbe il baratro sotto i piedi dei ragazzi di Vanoli. Fuori dal guado la squadra viola ancora non c'è e davanti a sé ha un mese di fuoco, che indirizzerà le sorti di tutto il campionato: Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus prima della sosta di novembre. Si parte oggi a Genova con quello che solo all'apparenza è il test più semplice dei sei.