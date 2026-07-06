La Nazione: Raduno, ritiro e caso Kean

“Fiorentina, ecco Dragusin”, questo il titolo dell'edizione odierna del QS de La Nazione. Ma oltre al nuovo difensore c'è di più…

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Uno sguardo anche all'imminente inizio della preparazione gigliata nella pagine interne del quotidiano: “Riparte l'avventura viola” e ancora “Raduno, ritiro e caso Kean. Grosso? Vuol dire qualità. Parental control sull'Europa”.

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Ampio spazio al mercato nell'ultima pagina dedicata ai colori viola: “Altro colpo per la difesa. Prestito e maxi-riscatto, Dragusin è tutto fatto”. In taglio basso il punto delle trattative in uscita: “Lazio su Piccoli ma l'offerta è bassa. E Gattuso punta anche Fabbian”. Infine, di spalla, un altro approfondimento sul ritiro viola: “Convocati e sorprese. Gud e Comu' presenti”.