Tra sogni, obiettivi e suggestioni: La Fiorentina costretta a fare incetta di esterni

Il sistema di gioco con il quale il tecnico Grosso ha intenzione di impostare la sua Fiorentina, valorizza e non poco, le caratteristiche degli esterni offensivi a disposizione.

Koleosho non basta

Quindi Koleosho bene, elemento sicuramente funzionale a tutto questo, ma non può bastare certo lui, in una batteria che è stata svuotata completamente durante la scorsa estate e che ha visto poi ritornare alla base Harrison e Solomon (quest'ultimo però non è ancora completamente fuori dai giochi).

Gli esterni che piacciono

E' per queste ragioni che si continuano a seguire tutta una serie di nomi e di giocatori, a cominciare da quel Volpato che è reduce dall'esperienza ai Mondiali con l'Australia, eliminata ai sedicesimi ai rigori dall'Egitto.

E poi ci sono altre piste come Bakayoko, il sogno Lang, Zhegrova, ma anche lo svedese Bjerkebo che nelle ultime ore ha confermato di essere seguito dalla Fiorentina.