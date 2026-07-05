Bjerkebo: "Fiorentina, Parma, Lazio sono ottimi club ma ancora non è il momento di scegliere. Ci pensano i miei agenti ora..."

Si è parlato anche di Isak Bjerkebo tra i profili giovani, seguiti dalla Fiorentina per le fasce offensive. A Fotboolskanalen lo svedese, in forza al Sirius, ha parlato proprio del suo possibile futuro, legato al mercato:

"Non so ancora con precisione se andrò via. Quando avrò un'offerta davvero interessante sul tavolo, prenderò una decisione, ma per ora non è ancora il momento.

Lazio, Fiorentina e Parma? Sono ottimi club... ma i miei agenti si occupano di quella parte e poi, quando avrò qualcosa da decidere, lo farò, ma in questo momento la mia attenzione è rivolta solo al gioco. È molto difficile scegliere. Se fosse facile, la decisione sarebbe già stata presa, ma è difficile. Quando arriverà il momento, ci penserò attentamente”.