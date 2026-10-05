Incredibile Ndour: gol da settanta metri con l'Under 21 per la doppietta personale. Obiettivo qualificazione raggiunto - VIDEO

No, non è un refuso: nella sfida fra Italia e Polonia Under 21, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha segnato da settanta metri per la rete del momentaneo 3-0.

Euro-gol

Dopo la rete del 2-0 al 26', arrivata su tap-in di testa dall'area piccola, Ndour ha firmato la sua doppietta con un tiro incredibile che ha viaggiato per circa 70 metri, prima di insaccarsi in porta. Complice una posizione non perfetta di Lubik, sul recupero dopo un calcio d'angolo polacco il centrocampista viola ha alzato lo sguardo, ha visto il portiere fuori dai pali e ha calciato in porta dalla propria trequarti, trovando un gol da cineteca.

Il video del gol

📽️ MAMMA MIIAA LE BUT DE NDOUR!!!! https://t.co/3ySQLmsShN — Nazionale News 🇮🇹 (@NazionaleNews) October 5, 2026

La classifica

Missione compiuta per gli Azzurrini, che hanno vinto 6-2 mantenendo saldamente il comando della partita. Bastavano due gol di scarto, ne sono arrivati altrettanti: sarà qualificazione all'Europeo Under 21!