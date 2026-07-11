Atta-Fagioli ed un centrocampo di lusso: e se arrivasse pure un centrocampista “diga”...

Con l’acquisto lampo di Arthur Atta dall’Udinese, la Fiorentina ha piazzato un ottimo colpo per il proprio centrocampo, andando a prelevare una delle migliori mezzali, seguita anche da top club di Serie A e di Premier League. Nel corso della sua presentazione, Fabio Grosso ha già fatto capire che il ruolo designato per il francese è quello di mezzala sinistra, andando a comporre con Nicolò Fagioli un centrocampo molto interessante.

La diga mancante?

In un ipotetico centrocampo a tre che schiera già la qualità tecnica di Fagioli e la fisicità box-to-box di Atta, il completamento ideale richiederebbe un profilo specifico per far funzionare al meglio il reparto, ossia quei muscoli da mettere davanti alla difesa per permettere a Fagioli libertà creativa e ad Atta talvolta anche di farsi “attrarre” dal pallone in fase di non possesso. Un giocatore alla Frendrup, per intendersi: un frangiflutti granitico davanti alla difesa.

E se arrivasse Oulai...

Se invece arrivasse dal Trabzonspor l’ivoriano Oulai, trattato dalla Fiorentina in questi giorni e secondo molti vero e proprio pallino di Fabio Paratici, il classe 2006 potrebbe agire da vertice basso schermando la difesa o anche muoversi da mezzala. La Fiorentina perderebbe senza dubbio qualcosa in centimetri, ma, nonostante ciò, l’ivoriano porterebbe comunque un’ottima intensità nei contrasti, oltre che doti da regista da non disdegnare.

La coppia Atta-Fagioli

Ciò che pare certo è che l’acquisto di Atta ha senza dubbio rinforzato e dato nuove prospettive al centrocampo viola, tant’è che sarebbe veramente un peccato, a meno di offerte mostre, privarsi di Nicolò Fagioli, unico giocatore finora veramente in grado di alzare il ritmo a centrocampo, ora che verrà affiancato da un compagno di reparto di livello. A tempo debito Paratici dovrà poi essere bravo anche a ribilanciare numericamente il centrocampo, tra esuberi da piazzare e giocatori (Mandragora, Fabbian, Brescianini) non più così sicuri di essere al centro del progetto viola.