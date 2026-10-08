Il Ds del Como Ludi: "Kean è un top player, abbiamo la certezza che farà le fortune del club"

Il Ds del Como Carloalberto Ludi ha parlato dell'ex attaccante della Fiorentina Moise Kean a margine dell'evento di consegna del premio Gentleman a Milano. Queste le sue parole sul centravanti acquistato quest'estate dalla viola:

Il gioco del Como

“Cesc (Fabregas ndr) possiede uno stile di calcio ben preciso che fortunatamente è riuscito a trasmettere in maniera profonda ai calciatori - ha detto il dirigente comasco - La squadra ha un'identità netta e definita, un'idea di gioco che ci appassiona, ci emoziona e nella quale riteniamo che Moise si sposi in maniera assolutamente perfetta”.

Top player

Ludi si è poi soffermato sulle qualità dell'attaccante della Nazionale italiana: "Rappresenta un profilo differente rispetto agli elementi che avevamo in rosa lo scorso anno: parliamo di un calciatore determinante, un vero e proprio top player del panorama italiano. Per questo motivo non ci limitiamo a sperare, ma sappiamo con certezza che farà le fortune del Como."