Cecchi: "Non sono fan di Palladino, ma a Firenze ha eccelso dove Pioli ha fallito. Il rapporto con le società..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sui due ex allenatori della Fiorentina Palladino e Pioli e sul loro operato.
Le parole su Palladino
“Non sono un fan di Palladino. Riesce bene a tenere lo spogliatoio come ha fatto a Firenze, anche perché poi il problema principale quest'anno con l'arrivo di Pioli è stato proprio lo spogliatoio".
Il rapporto con le dirigenze
"Alle dirigenze vedo che comunque Palladino non sfagiola. Anche a Bergamo non ha fatto male. Ha fatto errori, ma mi aspettavo la conferma all'Atalanta”.
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