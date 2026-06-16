Cecchi: "Non sono fan di Palladino, ma a Firenze ha eccelso dove Pioli ha fallito. Il rapporto con le società..."

Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sui due ex allenatori della Fiorentina Palladino e Pioli e sul loro operato.

Le parole su Palladino

“Non sono un fan di Palladino. Riesce bene a tenere lo spogliatoio come ha fatto a Firenze, anche perché poi il problema principale quest'anno con l'arrivo di Pioli è stato proprio lo spogliatoio".

Il rapporto con le dirigenze

"Alle dirigenze vedo che comunque Palladino non sfagiola. Anche a Bergamo non ha fatto male. Ha fatto errori, ma mi aspettavo la conferma all'Atalanta”.