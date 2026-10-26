All'Antico Vinaio si gongola, Mazzanti: "Partita soffertissima, prima o poi doveva entrare..."
Noto imprenditore fiorentino ma anche noto tifoso interista, Tommaso Mazzanti non ha mancato l'appuntamento con Inter-Fiorentina ieri a San Siro, naturalmente per sostenere i nerazzurri. L'ha beccato il giornalista Marco Barzaghi al termine del match, strappandogli qualche battuta:
“Partita soffertissima ma bella. Si diceva che prima o poi doveva entrare”.
Una giornata di festa insomma per il ristoratore e imprenditore fiorentino, solo di nascita però, non certo di cuore calcistico:
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