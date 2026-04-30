Il problema centravanti per la Fiorentina che rischia seriamente di riproporsi. I due recuperi

Il problema centravanti rischia seriamente di riproporsi per la Fiorentina per la trasferta a Roma.

Piccoli ha ripreso a lavorare in questa settimana seguendo il programma di recupero personalizzato. Potrebbe farcela ad aggregarsi alla squadra, ma in questo momento resta in dubbio. Kean è invece molto difficile che possa essere disponibile per questo match. La sua è una situazione che viene monitorata da tempo sulla quale è difficile poter essere ottimisti da qui fino alla fine della stagione.

Parisi e Gosens hanno fatto una parte di seduta in gruppo ieri. La speranza è quella di poter recuperare entrambi per il match contro i giallorossi.

