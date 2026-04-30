Anche i big tremano: l'enigma con Kean e l'incontro decisivo con De Gea

Moise Kean e David De Gea saranno anche il futuro della Fiorentina? E' questa la domanda che si fanno molti tifosi e addetti ai lavori legati al mondo viola.

Due big sicuramente della squadra, con contratti pesanti in essere che però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sono anch'essi in bilico.

Il punto su Kean

Il punto in cima al programma del club per la prossima stagione è: presentarsi con o senza Kean? Recuperarlo al meglio fisicamente grazie all’intervallo estivo, blindarlo e farne uno dei cardini della nuova Fiorentina, oppure aprire le porte al mercato?

Faccia a faccia

Quanto a De Gea, la Fiorentina e David si incontreranno per capire (e decidere) se andare ancora avanti insieme. Sarà quello un faccia a faccia decisivo per capire le reali motivazioni del portierone viola.