Gosens è atterrato in Germania: adesso prima le visite mediche, poi la firma con lo Schalke - VIDEO

La notizia era ormai nell'aria da qualche giorno, soprattutto dopo la decisione della Fiorentina e del suo allenatore di non coinvolgere il giocatore nel ritiro di preparazione della nuova stagione. E quindi quest'oggi, proprio per dare poi l'ufficialità dell'operazione dopo aver trovato l'accordo economico tra le parti, l'ormai ex difensore della Fiorentina Robin Gosens è partito alla volta della Germania per svolgere le visite mediche di rito e poi mettere nero su bianco l'accordo con la sua nuova squadra.

Il giocatore è partito quest'oggi per la Germania: si attende solo l'ufficialità del suo passaggio allo Schalke

Il difensore tedesco classe 1994 torna in Germania dopo aver svolto li l'interno settore giovanile, e dopo la breve esperienza di ormai tre anni fa all'Union Berlino. Questo pomeriggio il giocatore è stato beccato da alcuni colleghi tedeschi al momento del suo arrivo in aeroporto: il difensore è apparso molto disteso e felice della nuova soluzione, tanto dal soffermarsi anche con alcuni tifosi arrivati fin li per lui. Il giocatore dovrebbe svolgere tutti gli esami medici nel pomeriggio, e già questa sera potrebbe arrivare l'ufficialità della conclusone della trattativa.

Questi alcuni video che riprendono Robin Gosens al suo arrivo in Germania, prima di svolgere le visite: