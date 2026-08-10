Quattro milioni per la Fiorentina...e arrivano anche senza il minimo sforzo
Previsto nelle prossime ore un summit di mercato che dovrebbe essere decisivo tra il Napoli e l’agente Mario Giuffredi. Un incontro in cui dovrebbe essere formalizzato il passaggio di Costantino Favasuli dal Catanzaro al club partenopeo.
Otto milioni
Lo stesso Napoli pagherà per il suo cartellino qualcosa come otto milioni di euro, quattro dei quali finiranno direttamente nelle casse della Fiorentina che si era garantita il 50% della futura rivendita al momento della cessione ai calabresi avvenuta la scorsa estate.
Senza sforzo
Un incasso dunque senza il benché minimo sforzo da parte della società gigliata che potrà decidere di riutilizzare a proprio piacimento.
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