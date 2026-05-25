Pedullà: "4,5 alla Fiorentina: un vero disastro. Paratici ha sistemato tante cose, una stagione così non potrà ricapitare"

Fine campionato e momento di pagelle per la Serie A: la Fiorentina è inevitabilmente tra le bocciate della stagione per Alfredo Pedullà, che le attribuisce un emblematico 4,5.

“Mai più una stagione così”

“Un vero disastro - scrive - Poi arriva Paratici e sistema molte cose. Vanoli, tra più alti che bassi, porta la barca in porto. Una stagione così, a Firenze, non potrà mai più capitare”.

“Una salvezza che non era scontata”

Il giornalista di Sportitalia aggiunge sul proprio sito: "La salvezza non era scontata quando una big si ritrova ultima in classifica per molti mesi. Pioli non ha mai ingranato e ha pesato anche a livello economico. Per fortuna che è finita senza drammi".