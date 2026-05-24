Clamoroso suicidio Milan e Como in Champions! La Roma non sbaglia, il Lecce si salva. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Clamoroso davvero quello che è successo nell'ultima giornata di Serie A, per altro ancora in corso perché Torino-Juventus è iniziata con un'ora di ritardo, a causa del ferimento grave di un tifoso bianconero all'esterno dello stadio (0-1 il parziale con rete di Vlahovic).

I verdetti

Sui campi la lotta Champions è già stata decisa però, con la Roma che non ha fallito il suo match point a Verona, vincendo 2-0 grazie alle reti del solito Malen (dopo un rigore sbagliato) ed El Shaarawy. La notizia clamorosa però arriva a San Siro, con il Milan battuto in rimonta dal Cagliari per 1-2: un risultato che lancia in Champions il Como, vittorioso per 4-1 a Cremona. E dire che il Milan era passato in vantaggio subito con Saelemaekers, prima di subire le reti di Borrelli e Rodriguez.

A Cremona il Como ha invece dominato da subito: prima Jesus Rodriguez, poi Douvikas, il rigore di Bonazzoli a riaprirla e poi la doppietta di Da Cunha a chiuderla. Un k.o. che significa retrocessione per i lombardi, con il Lecce che aveva anche vinto il suo match per 1-0 con il Genoa (rete di Banda).

Cremonese-Como 1-4

Milan-Cagliari 1-2

Verona-Roma 0-1

Torino-Juventus 0-1 (in corso)

Lecce-Genoa 1-0

La Nuova Classifica di Serie A

Inter 87, Napoli 76, Roma 73, Como 71, Juventus 71, Milan 70, Atalanta 59, Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.