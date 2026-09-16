Capuano: "Fiorentina? Non è soltanto una questione di cambio allenatore. Sarà dura per il Napoli perché..."
Dopo l'impegno in Coppa Italia contro il Pisa la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli riceverà domenica il Napoli in campionato. L'ex tecnico di Arezzo, Modena e Avellino tra le tante Eziolino Capuano ha espresso il suo parere su questa partita.
“Non può essere quella di inizio campionato”
Capuano ha commentato: “Fiorentina? Non è soltanto una questione di cambio allenatore. Altrimenti non mandi via un allenatore dopo tre giornate. È una squadra con grandissime aspettative e non puoi pensare che dopo due giorni e mezzo senza allenatore possa andare a fare quattro gol fuori casa. La Fiorentina non può essere quella che abbiamo visto nelle prime partite del campionato. È una squadra che va valutata in maniera molto attenta”.
“Non sarà facile per il Napoli”
E ha proseguito: “Per il Napoli sarà una partita dura, assolutamente non facile. È una gara che il Napoli può portare a casa, ma la Fiorentina va considerata con grande rispetto”.