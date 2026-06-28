Paratici continua ad apprezzare Ruggeri per la fascia sinistra, ma servono più di 20 milioni. Ci sono altri club italiani sul giocatore

La Fiorentina continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto, l’Atletico Madrid sta ancora valutando la cessione di Matteo Ruggeri, profilo seguito anche da diversi club italiani e già finito nei radar della dirigenza viola per la prossima stagione.

Un costo tra i 20 e i 22 milioni di euro

La situazione del giocatore è legata alle scelte tecniche del club spagnolo, che avrebbe ormai definito la titolarità di Alejandro Grimaldo sulla fascia sinistra. Per questo motivo, ha precisato Moretto, Ruggeri non sarebbe considerato incedibile e l’Atletico Madrid sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte, a partire da una valutazione compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro.

E Paratici…

La Fiorentina osserva con attenzione l’evolversi della situazione, anche in virtù della stima che il ds viola Fabio Paratici avrebbe per il giocatore. La concorrenza però non manca, con diversi club italiani ed europei pronti a inserirsi qualora si aprisse concretamente la possibilità di una trattativa.