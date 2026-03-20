Prestazioni in calo, ma almeno si riposerà... Gudmundsson non convocato dalla propria nazionale

Non una stagione da incorniciare quella di Albert Gudmundsson. Il trequartista viola, come quasi tutti i calciatori della Fiorentina, sta rendendo molto al di sotto delle aspettative.

Esclusione inaspettata

Il calciatore viola non è stato convocato per il doppio impegno dell'Islanda contro Canada e Haiti. L'islandese, dopo i problemi relativi al processo per cattiva condotta sessuale, era tornato in Nazionale con ottime prestazioni. Andando ripetute volte a segno e trascinando i compagni a suon di gol e assist.

La decisione del Cittì

Il Ct Arna Gunnlaugsson però non sembra essere convinto dello stato di forma del 10 viola, che nella prossima finestra internazionale rimarrà dunque a Firenze a disposizione di Vanoli.