Džeko: "Orgoglioso di aver contribuito a riportare lo Schalke dove merita di stare. Senza il trasferimento in Germania..."

Edin Džeko è tornato a parlare dopo la promozione conquistata con lo Schalke 04 e il ritorno dopo 3 stagioni in Bundesliga. L'ex attaccante della Fiorentina è stato anche raggiunto dalla sua famiglia, che vive ancora a Firenze, e che sarà presente sabato per la gara-sfilata contro il Fortuna Düsseldorf.

Le parole di Džeko

"L'esultanza dopo il fischio finale contro il Düsseldorf è stata incredibile. È proprio per momenti come questi che ho scelto lo Schalke 04. Lo Schalke è un grande club. Sono orgoglioso di aver potuto contribuire al loro ritorno dove meritano di stare: in Bundesliga. Abbiamo difeso la promozione per tutta la seconda metà della stagione e ci troviamo meritatamente in testa alla classifica”.

Senza lo Schalke…

"Senza lo Schalke, probabilmente non mi sarei qualificato per i Mondiali. Sapevo, dai tempi del Wolfsburg, che club fantastico sia lo Schalke 04. I tifosi, lo stadio... è semplicemente incredibile”.