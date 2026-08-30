UFFICIALE: Njie è un nuovo calciatore della Fiorentina! Paratici porta a casa l'esterno che mancava

Fabio Grosso ha finalmente a disposizione l'esterno d'attacco richiesto per settimane a gran voce. La Fiorentina ha appena ufficializzato infatti l'acquisto del giovane svedese Alieu Njie.

La formula dell'operazione

Il calciatore arriva dal Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un'operazione che complessivamente tocca i 20 milioni di euro.

Il comunicato del club

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alieu Njie dal Torino F.C. Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia.