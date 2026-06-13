Ecco il primo 'No' della Fiorentina per Fagioli: protagonista proprio l'ex club di Paratici
Uno dei pochi punti cardine della nuova Fiorentina dovrebbe essere Nicolò Fagioli, tanto che la società viola si sarebbe già opposta ad una prima offerta del Tottenham, secondo Tuttosport. Proprio l'ex club di Paratici a cui il neo Ds viola potrebbe pensare di attingere per alcuni esuberi, da Udogie a Dragusin.
La posizione della Fiorentina ad oggi è chiara: per far partire Fagioli servirebbe un'offerta shock che al momento però non si registra.
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