"De Gea indiscutibile, Mandas però è un portiere fortissimo e moderno. Thorstvedt pronto per la Fiorentina"

L'ex portiere del Sassuolo Alberto Pomini ha parlato a Radio Bruno, toccando vari temi di mercato, tra cui per il possibile passaggio di Kristian Thorstvedt dai neroverdi alla Fiorentina, spaziando poi su altri argomenti di casa viola.

‘Thorstvedt di grandissima qualità, pronto per la Fiorentina’

“Il norvegese è pronto per una squadra di medio-alta classifica. Già al primo anno di Serie A dimostrò di essere bravo, poi in Serie B il Sassuolo fece un campionato a parte e lui dimostrò dimostro di essere forse il centrocampista del campionato. L'anno scorso si è confermato ad alti livelli, ha fatto un passo in più a livello di personalità. La Fiorentina a centrocampo ha grandissima qualità, interni che garantiscono un buon numero di gol, abili nell'inserimento e con propensione offensiva. Si andrebbe ad inserire in un pacchetto di centrocampisti che secondo me è già l'ideale per l'allenatore che arriverà. Per il calcio che propone Grosso, un centrocampo così può dire frizzantezza. Chiaro che Thorstvedt, avendo già lavorato con il mister, potrebbe essere più rapido a entrare nei meccanismi”.

“Non è un caso che al Sassuolo la differenza l'abbiano fatta Laurienté e Volpato… i due esterni. Chiaro che molte partite sono state interpretate di ripartenza, facendo valorizzare agli esterni gli spazi che si creavano. I due esterni del Sassuolo sono due giocatori devastanti palla al piede. Volpato ha fatto un campionato eccezionale, è maturato molto. Laurienté è due o tre anni che fa vedere di essere un giocatore di grande valore. La Fiorentina ha bisogno di giocatori con queste caratteristiche”.

‘Mandas è fortissimo, moderno e bravo coi piedi’

“De Gea è un portiere indiscutibile, per la storia che ha. Quest'anno non ha fatto un campionato a livello di quello prima, ma nel momento decisivo è venuto fuori. Mandas secondo me è un portiere fortissimo, moderno. Interpreta il gioco come piace a me, è molto bravo con i piedi e nelle uscite… penso che la scelta verrà fatta anche rispetto alle intenzioni di gioco dell'allenatore. Il portiere ormai deve essere perfettamente inserito nelle dinamiche di gioco”.