Piccinetti: "La Fiorentina dà a Grosso la possibilità di modellare la squadra a suo piacimento. Non cantiamo vittoria troppo presto..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, l'ex viola Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio a partire da Mastantuono: “Certamente apre spiragli importanti sul piano tattico per Grosso. Sono arrivati diversi calciatori, tutti di alto profilo; ora vanno messi insieme e non sarà facile. Non cantiamo vittoria, per avviare quei percorsi importanti ci vuole un po' di tempo invece a Firenze non si può aspettare più di tanto. La città merita al più presto dei risultati e un gioco divertente. Se il buongiorno si vede dal mattino, sembrerebbe che ci siano segnali positivi”.

“Grosso ha buone possibilità. Se il buongiorno si vede dal mattino…”

“Contro il Real ci sono state buone cose. In primis Oulai, mi è piaciuto molto con grande furore in mezzo al campo. Restano molte domande da fare. Ha una grande tranquillità nel gioco, ti fa sperare bene. Cosa si fa, ad esempio, con Oulai e con Fagioli? Ora la Fiorentina sta dando la possibilità al suo allenatore di modellare la squadra a suo piacimento. Il modulo è un concetto quasi superato, l'importante è avere equilibrio. Se Grosso riesce a proporre calcio relazionale a Firenze, il campo è sempre coperto allo stesso modo”.

“Chi lo vuole mandare via Kean? Io ci riparto! Però faccia il professionista”

Su Kean: “L'altra sera ci ha fatto rivedere la sua miglior versione. Tutti accusano di volerlo mandare via… no! Io ci riparto da Kean, come primo. Però deve rispettare le regole di uno spogliatoio e di una società, portando rispetto ai tifosi. Se vuole fare il professionista si parte con dei punti di vantaggio”.