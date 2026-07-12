Oulaï spinge verso Firenze. La Fiorentina non ha paura del prezzo fatto dal Trabzonspor. Prossima settimana decisiva?

La Fiorentina smentisce e continua a smentire. Ma le voci che accostano Christ Inao Oulaï ai colori viola sono sempre più insistenti.

Voglia di Firenze

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il giocatore e il suo entourage starebbero spingendo affinché il futuro del centrocampista classe 2006 del Trabzonspor sia a Firenze. La pista Oulaï rimane quindi molto calda, con le due società che avrebbero addirittura un principio di accordo formale.

Incontro a breve?

Il giocatore sta facendo ritorno a Istanbul in queste ore dopo aver giocato la Coppa del Mondo e la prossima settimana potrebbe essere quella dell’affondo decisivo viola, con alcuni dirigenti gigliati che in settimana potrebbero volare in Turchia per definire l'affare.

Le cifre

Cresce l'ottimismo per un affare che potrebbe essere concretizzato sulla base di 30 milioni come parte fissa, più alcuni bonus e la solita percentuale sulla futura rivendita.