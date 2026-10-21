Ten Hag rimpiange Amrabat: “Avrei voluto che lo United lo comprasse definitivamente dalla Fiorentina, ma il club...”

Nel corso di un’intervista di Laurie Whitwell, giornalista del The Athletic, Erik ten Hag è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Manchester United, soffermandosi anche su Sofyan Amrabat. L’ex allenatore dei Red Devils ha espresso parole positive nei confronti del centrocampista marocchino, rivelando di aver voluto proseguire la collaborazione con lui anche dopo la stagione trascorsa in Inghilterra.

Ten Hag e la fiducia in Amrabat

Durante la sua esperienza al Manchester United, Amrabat era arrivato in prestito dalla Fiorentina. Ten Hag ha ricordato di aver puntato su di lui anche in una partita particolarmente importante come la finale di FA Cup contro il Manchester City, preferendolo a Casemiro per garantire maggiore copertura a centrocampo. Una scelta che testimonia la fiducia riposta nel centrocampista marocchino.

“Avrei voluto tenerlo, loro no”

Nell’intervista a The Athletic, Ten Hag ha spiegato chiaramente la propria posizione sul futuro di Amrabat: “Avrei voluto tenere Sofyan Amrabat, loro no. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro al Manchester United”. Una dichiarazione che evidenzia la considerazione dell’allenatore olandese per il giocatore e la differenza di vedute con la dirigenza del club inglese sulla possibilità di proseguire insieme.