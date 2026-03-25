Enrico Castellacci, ex medico dell'Italia ed attuale medico della Nazionale dell'Uzbekistan che parteciperà al Mondiale, ha parlato a Radio Bruno esprimendosi anche sulla Fiorentina.

‘La Fiorentina sembra aver invertito la rotta’

“Sono fiducioso sulla qualificazione al Mondiale dell'Italia, penso la squadra sia buona e ho fiducia in Gattuso: i ragazzi possono farcela. Lo stress e la paura sono normali visto il passato. La Fiorentina non è una squadra che può stare in fondo alla Serie A, ma si innescano meccanismi brutti dai quali è difficile uscire: facendo i debiti scongiuri mi sembra che la Fiorentina abbia invertito la rotta e intrapreso una nuova strada”.

‘Kean ha sofferto il momento della Fiorentina, ma…’

“La battaglia sulle troppe gare è una sfida persa, di fronte al business la salute è in second'ordine. Le coppe come la Conference League possono talvolta essere un problema, altre volte possono dare la spinta anche per il campionato. Kean ha sempre giocato bene in Nazionale, è stato spesso risolutore. Se vede attorno a sé l'affetto del popolo, e i giocatori hanno bisogno dei tifosi, farà sempre meglio. Ha sofferto quanto accaduto alla Fiorentina ma si è rialzato e penso farà molto bene con l'Italia, è un gran calciatore”.