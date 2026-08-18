Fiorentina-Pisa chiuderà il programma dei sedicesimi di Coppa Italia: data e orario ufficiale del derby toscano
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle sfide dei sedicesimi di Coppa Italia dopo la conclusione del programma dei trentaduesimi.
La partita
Dopo la vittoria contro il Benevento, la Fiorentina affronterà i cugini del Pisa in un derby al Franchi che si preannuncia infuocato. La sfida chiuderà il programma dei sedicesimi di finale.
Giorno e ora
La gara tra viola e nerazzurri è stata programmata ufficialmente per martedì 15 settembre alle ore 21.00 allo Stadio Artemio Franchi.
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