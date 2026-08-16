Clamoroso in Coppa Italia: il Mantova passa all'Olimpico e la Lazio è già fuori

Subito un colpo di scena clamoroso in Coppa Italia, con il Mantova che ha eliminato la Lazio, vincendo all'Olimpico per 2-0. La squadra di Gattuso era partita bene nel primo tempo ma senza sbloccare la gara.

Harakiri finale

La gara si è sbloccata ad un quarto d'ora dal termine grazie alla rete di Ruocco, con il Mantova che poi ha difeso strenuamente il vantaggio, trovando poi il raddoppio in contropiede con Cajazzo. Il canadese ha insaccato a porta vuota dopo che Mandas era salito sull'ultimo corner della gara.