Il retroscena di mercato: quando Pradé disse no a Nico Paz alla Fiorentina per prendere Colpani

La sfida di domenica al Franchi tra Fiorentina e Como riporta alla luce un intreccio di mercato che coinvolge la società viola e Nico Paz. Come racconta la Repubblica, nell’estate 2024 la dirigenza viola rinunciò alla possibilità di prendere il fantasista argentino dal Real Madrid, scegliendo invece Andrea Colpani. Oggi, a distanza di due anni, i due talenti si ritrovano uno di fronte all’altro con la maglia viola e quella lariana.

Il no a Nico Paz e la scelta di Colpani

Nell’estate 2024, a Pradè fu prospettata l’opportunità di acquistare Paz con una formula di prestito, riscatto ed eventuale recompra a favore del Real Madrid. La società, però, non fu convinta dalla possibilità di valorizzare un calciatore di proprietà altrui e preferì puntare su Colpani, anche per assecondare le richieste di Raffaele Palladino. Il Como scelse invece di investire sul talento argentino, diventato nel tempo uno dei protagonisti della squadra.

Paratici e la scommessa Mastantuono

Nell’ultima estate Fabio Paratici ha seguito una strada diversa, portando a Firenze Mastantuono dal Real Madrid. Il classe 2007 è stato individuato come un profilo adatto a un progetto basato su qualità e talento. Finora il rendimento in campo non è stato sempre continuo, ma il legame con la città si è consolidato rapidamente.