Vanoli: "Tanti giocatori offensivi ma di mentalità, la strada è quella di stasera. Ma i ragazzi devono essere arrabbiati"

Il commento al match arriva anche da parte del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo il 2-2 con la Juve:

"Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte, abbiamo onorato quello che volevano i nostri tifosi. Ai giovani bisogna dargli coraggio, non è una questione di giocare con tanti giocatori qualitativi ma di interpretare tutte e due le fasi nel migliore dei modi, stasera l'abbiamo dimostrato ma c'è tanto da lavorare.

Strada più offensiva? Mettere in campo tutti questi giocatori voleva dire coraggio, se si vuole giocare a calcio non è questione di offensivo o difensivo, bisogna correre tutti dietro e avanti. Secondo me questa è la squadra, avere più personalità con la palla e a tratti non l'abbiamo fatto bene. Stasera hanno dato un segnale importante i miei giocatori, però devono essere arrabbiati perché fare una prestazione del genere e portare a casa solo un punto, deve lasciarli così.

Pellegrino troppo isolato? Lo stiamo cercando, stiamo provando a innescarlo meglio avvicinandoci a lui. A volte gli diamo la palla e lo lasciamo isolato, dobbiamo servirlo meglio in area perché è forte. Anche Franco deve essere più bravo a venire tra le linee perché gli avevo detto di giocare dietro ai due centrocampisti, Pedro ha un po' più queste caratteristiche. Sono tutte situazioni su cui stiamo lavorando però questa squadra ha voglia di fare qualcosa di importante. Siamo sempre stati vicini a risultati di valore e dobbiamo continuare su questa strada".