Merlo: "Fagioli al momento è il miglior centrocampista italiano. È tornato Vanoli e ora è in fiducia, dà il 200%"
A Radio Bruno ha parlato lo storico ex Fiorentina Claudio Merlo, intervenendo sulla squadra di Paolo Vanoli e sull'attualità di casa gigliata.
Su Fagioli
“Non è un caso che Fagioli sia tornato a fare grandi partite con il ritorno di Vanoli. Quando un giocatore sente la fiducia si trasforma e dà il 200%. In questo momento Fagioli è uno dei migliori italiani, anzi forse proprio il migliore per le caratteristiche che ha. E poi può migliorare ancora tanto”.
Sul centrocampo
"Da sempre il centrocampo è il reparto più importante nel calcio. Quando le cose lì funzionano tutta la squadra ne trae benefici. I giocatori di qualità possono sempre coesistere".
💬 Commenti (1)