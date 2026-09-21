La scelta tattica di Mancini su Fagioli che può aiutare anche la Fiorentina

Iniziato oggi il ritiro di Coverciano che il CT Mancini dovrà sfruttare per plasmare la ‘sua’ Italia in vista dei prossimi impegni di Nations League. Un solo rappresentante per la Fiorentina: ecco come si inserisce nelle idee tattiche del mister.

Come lo inquadra Mancini

Agli ordini di Mancini un solo portabandiera viola, ed è Nicolò Fagioli che, dopo essersi ripreso il centrocampo della Fiorentina in mano con prestazioni convincenti adesso si è meritato anche il ritorno in azzurro. Nel centrocampo a tre previsto da Mancini, Fagioli agisce come mezzala destra e non come regista nel vertice basso, ruolo invece destinato a Ricci: il CT, dunque, sceglie di puntare sul suo dinamismo lasciandogli più libertà di movimento.

Come si traduce nella Fiorentina?

Notizia di rilievo anche per la Fiorentina, che sta disegnando un simile 4-3-3 (più tendente al 4-2-3-1 però) che prevede la presenza di tre centrocampisti: qualora arrivassero indicazioni positive dalla sosta Nazionali riguardo a Fagioli, il momento potrebbe essere propizio per lasciare i compiti difensivi del centrocampo a Oulai e dare più libertà all'ex Juventus, permettendo ai tifosi di vederli, finalmente, insieme in campo.