Maifredi sull'esonero di Grosso: "Certe volte devi cambiare subito. Se la squadra fosse stata con lui..."

L stagione di Serie A ha già regalato due esoneri dopo le prime quattro giornate. Il primo alla Fiorentina, con Paolo Vanoli che ha ripreso la panchina lasciata - non per sua decisione - al termine della scorsa annata e ha sostituito l'esonerato Fabio Grosso. Il secondo a Bologna, dove in mattinata è stato annunciato l'arrivo di Raffaele Palladino al posto di Domenico Tedesco.

Grosso via? Determinante la squadra

Intervistato da TMW Radio, Gigi Maifredi ha detto la sua sull'esonero avvenuto a Firenze: "Per quello che si è letto, Grosso si era tirato fuori dal progetto. Quando ci sono certe frasi, devi cambiare subito. Credo che la squadra sia stata interpellata, se la squadra avesse difeso Grosso non lo avrebbero cambiato".

Tedesco scelta sbagliata

Due parole anche sulla scelta del Bologna: "Chi è preposto per decidere credo lo abbia visto in questi due mesi e non abbia deciso per l'ultima partita a Napoli. Hanno visto che Tedesco non è adatto al campionato italiano".