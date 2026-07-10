Il ritorno al Padova sembrava certo, ma il futuro di Harder è di nuovo in discussione. Un club di Serie A irrompe per il centrocampista

Il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder, è tornato a Firenze dopo la stagione in prestito al Padova. Il classe 2005 sembrava destinato ad un ritorno in Veneto, ma un club di Serie A si è mosso per soffiarlo ai patavini.

Concorrenza dalla Serie A

La trattativa fra la Fiorentina e il Padova è sempre aperta, ma la strada è più complessa di quanto sembrava fino a poche ore fa. Come scrive Il Mattino di Padova, la concorrenza di club di Serie A mettono il bastone fra le ruote al club veneto.

Interessamento neroverde

Secondo il quotidiano veneto sarebbero due i club di Serie A sul centrocampista, quello più attivo sulle sue tracce è il Sassuolo.