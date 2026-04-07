La Fiorentina segue un giovanissimo giocatore offensivo dell'Empoli in scadenza di contratto: i dettagli

L'osservatore giovanile Marco Palma ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche su un possibile obiettivo della Fiorentina per il futuro. Si tratta di Danilo Busiello, classe 2008, esterno d’attacco/trequartista dell'Empoli.

L'analisi di Palma

“Ragazzo nato a San Giorgio a Cremano ma cresciuto nello Spezia con cui sin da piccolissimo ha messo in mostra una grande facilità ad andare in rete. Appena compiuti quattordici anni è entrato nel settore giovanile dell’Empoli dove ha continuato a mantenere un alto livello di prestazione”.

Le caratteristiche

“Ama partire largo sulla fascia sinistra per rientrare sul suo piede destro e cercare l’assist o la conclusione. Dribbling, dinamicità e forza sulle gambe ne completano il profilo. In questa stagione è spesso aggregato alla prima squadra viste le sue qualità. La Fiorentina segue il ragazzo che è in scadenza di contratto. Il valore di mercato di aggira intorno ai 3 milioni di euro”.