Juan Castro a FN: “La Fiorentina è la squadra che calza a pennello per Mastantuono. E con le sue caratteristiche…”

Arrivato a Firenze e ricoperto da un bagno di folla e di affetto da parte dei tifosi della Fiorentina, il promettente Franco Mastantuono, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha debuttato in maglia viola ufficialmente ieri sera nel secondo tempo contro il Benevento. Per conoscere ancora meglio il giocatore offensivo argentino classe 2007 Fiorentinanews.com ha interpellato Juan Castro, giornalista di Marca, che lo ha seguito da vicino nella scorsa stagione con la casacca dei ‘Blancos’.

Parliamo di Mastantuono. Secondo lei si affermerà completamente alla Fiorentina? Come lo vede nella squadra viola?

“Sì, ritengo che possa assolutamente affermarsi alla Fiorentina. Alla fine è un giocatore di grande qualità, che viene dal Real Madrid dove c'è una pressione enorme, e penso che precisamente questo prestito alla Fiorentina possa servirgli proprio per mettere minuti nelle gambe ed essere importante in una bella squadra. C'è andato per questo, e credo che la Fiorentina sia una squadra ideale per quell'obiettivo, ovvero avere minutaggio in Serie A. Gli calza a pennello, quindi è certamente un sì."

Quanto tempo pensa che ci vorrà perché si adatti alla Serie A? E che tipo di giocatore diventerà a suo parere?

“Parliamo di un ragazzo che ha giocato nel campionato argentino. Se hai giocato lì significa che ti puoi adattare a qualsiasi campionato, perché è un campionato molto fisico e anche tecnico, in cui è molto complicato giocare, più che in qualsiasi altro campionato europeo se sei un giocatore di qualità. Pertanto, credo che Mastantuono ci metterà poco ad adattarsi, sempre che a livello personale sia contento. Sono del parere che questa sia la chiave. Dal punto di vista calcistico sono dell’idea che possa diventare un buon centrocampista offensivo, un trequartista; io non lo vedo come un giocatore di fascia, ma come un numero 10, e credo in Italia possa emergere con le sue qualità".