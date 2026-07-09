I sacrificabili per dare un ulteriore slancio al mercato viola. Una situazione tutta da definire

Ci sono tutta una serie di giocatori che per la Fiorentina sono ‘sacrificabili’ dalle cui cessioni Paratici spera di racimolare un tesoretto da reinvestire sul mercato.

I nomi

Uno è Piccoli, che piace alla Lazio di Gattuso, poi secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ci sono Dodo e Gudmundsson.

Da definire

Ma c'è anche una situazione tutta da definire ed è quella legata a Gosens: il calciatore è a Firenze già da qualche giorno e si sta allenando per farsi trovare pronto e in forma.

Ma è sul mercato e nelle ultime settimane c'era stato un timido interesse del Real Betis. La volontà del tedesco sembra quella di giocarsi le sue chance in ritiro, a partire da lunedì prossimo.