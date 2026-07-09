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I sacrificabili per dare un ulteriore slancio al mercato viola. Una situazione tutta da definire

Redazione /
Robin Gosens
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Ci sono tutta una serie di giocatori che per la Fiorentina sono ‘sacrificabili’ dalle cui cessioni Paratici spera di racimolare un tesoretto da reinvestire sul mercato. 

I nomi

Uno è Piccoli, che piace alla Lazio di Gattuso, poi secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ci sono Dodo e Gudmundsson

Da definire

Ma c'è anche una situazione tutta da definire ed è quella legata a Gosens: il calciatore è a Firenze già da qualche giorno e si sta allenando per farsi trovare pronto e in forma. 

Ma è sul mercato e nelle ultime settimane c'era stato un timido interesse del Real Betis. La volontà del tedesco sembra quella di giocarsi le sue chance in ritiro, a partire da lunedì prossimo. 

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