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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina si salva senza gol, un digiuno lunghissimo

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Una pagina de La Gazzetta dello Sport per il pareggio della Fiorentina contro il Genoa di ieri. 

Pagina 31

Titolone di stamani è: “Viola salva senza gol”. E ancora: “Fiorentina al minimo e i tifosi fischiano”. Sommario: “La squadra di Vanoli non segna per la terza gara di fila”. De Rossi: “Restare in rossoblu? Non posso dirlo…”. 

Un mesto 0-0

L’articolo in questione inizia così: “Un punto serviva e un punto è arrivato. Il pareggio contro il Genoa garantisce alla Fiorentina la salvezza al termine di un mesto 0-0 che ben riassume la stagione viola”. 

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