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La Fiorentina e l’aggressività di un lamellibranco, un supplizio da girone infernale. E qualcuno proverà pure a celebrare l'impresa...

Francesco Matteini /
Robin Gosens
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La colonna sonora dei quattro minuti di recupero (impietosamente concessi dall’arbitro) sono i fischi dei tifosi viola all’indirizzo della squadra. Ennesima partita inguardabile di una stagione indimenticabile, ma in senso negativo. Contro il Genoa la Fiorentina mette in campo, come di consueto, l’aggressività di un lamellibranco.

Un supplizio da girone infernale

Ancora due partite da sopportare. Un supplizio da girone infernale per chi tifa viola. Però da oggi salvi. Qualcuno proverà perfino a celebrare l’impresa.

I voti

De Gea: 7

Dodo: 4

Vanoli: 5. 

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