La Fiorentina e l’aggressività di un lamellibranco, un supplizio da girone infernale. E qualcuno proverà pure a celebrare l'impresa...
La colonna sonora dei quattro minuti di recupero (impietosamente concessi dall’arbitro) sono i fischi dei tifosi viola all’indirizzo della squadra. Ennesima partita inguardabile di una stagione indimenticabile, ma in senso negativo. Contro il Genoa la Fiorentina mette in campo, come di consueto, l’aggressività di un lamellibranco.
Un supplizio da girone infernale
Ancora due partite da sopportare. Un supplizio da girone infernale per chi tifa viola. Però da oggi salvi. Qualcuno proverà perfino a celebrare l’impresa.
I voti
De Gea: 7
Dodo: 4
Vanoli: 5.
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